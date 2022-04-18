Появилась марка, посвященная 100-летию клуба "Спартак"

В понедельник в почтовое обращение вышла марка, посвященная 100-летию футбольного клуба «Спартак», сообщается на сайте АО «Марка».На почтовой марке размещен логотип «красно-белых». Стоимость марки составляет 25 рублей, тираж — 288 тысяч экземпляров.Дополнительно к выпуску марки изданы конверты первого дня и изготовлены штемпеля специального гашения для Архангельска, Казани, Красноярска, Москвы, Новосибирска, Омска, Орла, Пензы, Твери и Челябинска.«Спартак» был основан 18 апреля 1922 года. Московский клуб — 10-кратный чемпион России, 12-кратный чемпион СССР.