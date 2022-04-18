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1 час назад

В МОК решили проводить свои заседания без участия россиян

Газета.Ruиещё 7

Международный олимпийский комитет (МОК) принял решение проводить свои заседания без участия россиян. Об этом сообщает Tages-Anzeiger.

МОК решил проводить заседания без участия россиян
Фото: Global Look Press Global Look Press

Ранее журналисты немецкого издания обратились в организацию с вопросом о нынешнем статусе членов МОК с российским гражданством.

Также в Международном олимпийском комитете подчеркнули, что члены комитета избираются в индивидуальном порядке и, согласно Олимпийской хартии, не являются представителями своих стран.

Напомним, что 28 февраля МОК выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

После этого различные спортивные международные организации стали отстранять российских спортсменов от соревнований. Срок отстранения, по словам президента МОК, пока остается открытым. Также из России были перенесены или отменены международные крупные соревнования.

Ранее трехкратная олимпийская чемпионка, депутат Государственной думы Ирина Роднина оценила вероятность того, что Международный союз конькобежцев (ISU) лишит Россию этапа Гран-при в следующем сезоне.

Около спорта,Ирина Роднина,Госдума,
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