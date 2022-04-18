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1 час назад

Роналду и Джорджина потеряли новорожденного сына. Девочка жива

Sports.ruиещё 1

В октябре нападающий «Манчестер Юнайтед» рассказал, что они с Джорджиной Родригес ждут рождения близнецов. Позже стало известно, что это мальчик и девочка. Сегодня Криштиану рассказал о смерти мальчика.

Роналду сообщил о смерти сына
Фото: ReutersReuters

«С глубочайшей грустью мы сообщаем о том, что наш малыш умер. Только рождение нашей девочки дает нам силы пережить этот момент благодаря толике надежды и радости.

Мы хотели бы поблагодарить врачей и медсестер за оказанную помощь и поддержку.

Мы опустошены и просим о конфиденциальности в это очень трудное время. Наш мальчик, ты наш ангел. Мы будем любить тебя вечно», – написал португалец в инстаграме.

Девушка Роналду показала фото с УЗИ

Около спорта,Манчестер Юнайтед,
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