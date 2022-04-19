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29 минут назад

Российская порноактриса захотела провести спарринг с Дзюбой

Газета.Ru

Российская порноактриса Елена Беркова, которая с недавних пор выступающая в поп-ММА, рассказала, с кем из спортсменов она хотела бы потренироваться.

Российская порноактриса захотела провести спарринг с Дзюбой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«С удовольствием провела бы тренировку с Артемом Дзюбой. Я не знала, что он занимался ММА. А еще было бы круто, если бы мы провели бой. Это заманчиво. Тем более после его скандальной популярной известности ему нужно новое направление, которое ему пойдет на пользу», — приводит слова Берковой «Спорт-Экспресс».

Беркова уже изъявляла желание подраться с Александром Емельяненко.

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В этом сезоне на счету Дзюбы 11 голов в 24 матчах, один из которых с пенальти. Также россиянин в свой актив записал семь результативных передач. Форвард в минувшие выходные прервал свою безголевую серию, которая тянулась с ноября прошлого года и насчитывала семь матчей.

В итоге гол 33-летнего нападающего помог «Зениту» одержать победу над «Уралом» 3:1 и снова оторваться от идущего вторым «Динамо» на три очка. В следующем туре сине-бело-голубые сыграют с «Краснодаром» на выезде. А завтра проведут матч 1/4 Кубка России против «Алании».

Ранее игрок «Зенита» Юри Алберто заявил, что Дзюба похож на бразильца.

Около спорта,Артем Дзюба,Елена Беркова,Александр Емельяненко,Динамо,Зенит,
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