Российская порноактриса захотела провести спарринг с Дзюбой

«С удовольствием провела бы тренировку с Артемом Дзюбой. Я не знала, что он занимался ММА. А еще было бы круто, если бы мы провели бой. Это заманчиво. Тем более после его скандальной популярной известности ему нужно новое направление, которое ему пойдет на пользу», — приводит слова Берковой «Спорт-Экспресс».