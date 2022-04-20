Елена Вяльбе рассказала, что ей дарил Большунов

«Мне кажется, что не важны подарки от моих детей. Важнее, чтобы в этот день они были так же счастливы, как и я, так же радовались.

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Спортсмены мне ничего не дарят. Наверное, только пару лет назад Большуновы подарили лыжницу в виде меня: это такая игрушка, на которой было мое лицо. Так как я собираю лыжников, то это очень прикольный и оригинальный подарок. Думала, что это сделал Сашин папа, но нет. Однако это не менее приятно. Придумать такое и найти человека, кто сделает, – дорогого стоит.

В целом, спортсмены просто звонят, пишут. Кто-то не поздравляет, может быть, кто-то и не знает о моем дне рождении. Но я не отношусь к этому ревниво. Абсолютно нет. Не думаю, что это плохо. Я и сама про кого-то забываю. Это нормально.

Я вообще спокойно отношусь к подаркам. Если ничего не дарят — это тоже нормально. Я же не собираю людей только ради подарков. Я больше люблю делать подарки сама, чем их принимать. Мне часто дарят что-то индивидуальное: вазу с моим именем, картины, гравировку на чем-то. Таких подарков, которые я бы передаривала, у меня нет.