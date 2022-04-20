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1 час назад

Российский футболист проигнорировал акцию в поддержку Украины

Вероника Полынина

Российский футболист Владислав Левин, выступающий за чешский клуб «Словацко», проигнорировал акцию в поддержку Украины перед матчем со «Спартой».

Российский футболист проигнорировал акцию в поддержку Украины
Фото:  Sport.cz Sport.cz

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игроки обеих команд почтили минутой молчания погибших на Украине, после чего вместе со зрителями на трибунах аплодировали в поддержку Украины. Во время аплодисментов футболист скрестил руки за спиной.

27-летний Владислав Левин - воспитанник московских футбольных клубов «Торпедо» и «Динамо». Полузащитник приехал в Чехию в январе 2017 года, когда на правах свободного агента обменял «Динамо» на «Младу-Болеслав». Также выступал за «Викторию Пльзень» и «Богемианс 1905».

Матч «Спарта»-«Словацко» завершился со счетом 3:1.

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Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» поддержал российского футболиста, заявив, что «Левин приехал играть в футбол, а не политикой заниматься».

Около спорта,Владислав Левин,Дмитрий Свищев,Торпедо,Динамо,Госдума,
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