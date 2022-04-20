Российский футболист проигнорировал акцию в поддержку Украины

Российский футболист Владислав Левин, выступающий за чешский клуб «Словацко», проигнорировал акцию в поддержку Украины перед матчем со «Спартой».

Фото: Sport.cz Sport.cz

Как сообщает «Спорт-Экспресс», игроки обеих команд почтили минутой молчания погибших на Украине, после чего вместе со зрителями на трибунах аплодировали в поддержку Украины. Во время аплодисментов футболист скрестил руки за спиной.

27-летний Владислав Левин - воспитанник московских футбольных клубов «Торпедо» и «Динамо». Полузащитник приехал в Чехию в январе 2017 года, когда на правах свободного агента обменял «Динамо» на «Младу-Болеслав». Также выступал за «Викторию Пльзень» и «Богемианс 1905».

Матч «Спарта»-«Словацко» завершился со счетом 3:1.