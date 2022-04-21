Губерниев объяснил, как узнать российского спортсмена на международных соревнованиях

«Знаете, как узнать российского спортсмена на международных соревнованиях? Он не улыбается! Внутренняя свобода помешала нам: и Латыпову, который зашёл на два круга… Да и Цветкову, который сказал, что испугался. Меня это пугает. Люди в 20 лет приезжают на соревнования и не знают ни слова по-английски», — передаёт слова Дмитрия Губерниева корреспондент «Чемпионата» Микеле