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2 часа назад

Губерниев объяснил, как узнать российского спортсмена на международных соревнованиях

Чемпионат.com

Известный российский комментатор Дмитрий Губерниев рассказал, как, по его мнению, можно узнать российского спортсмена, выступающего на международных соревнованиях.

Губерниев объяснил, как узнать российского спортсмена на международных соревнованиях
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По словам комментатора, российские спортсмены не улыбаются; при этом мало кто из них знает английский язык.

«Знаете, как узнать российского спортсмена на международных соревнованиях? Он не улыбается! Внутренняя свобода помешала нам: и Латыпову, который зашёл на два круга… Да и Цветкову, который сказал, что испугался. Меня это пугает. Люди в 20 лет приезжают на соревнования и не знают ни слова по-английски», — передаёт слова Дмитрия Губерниева корреспондент «Чемпионата» Микеле

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