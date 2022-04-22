Журова рассказала об угрозах участникам митинг-концерта

Это информация от тех, кто был на концерте. Я тоже была на этом концерте, но мне не поступало никаких угроз, я не выступала и на сцену не выходила. Но знаю, что ряду участников этого мероприятия угрозы поступали. Так что неудивительно, что сейчас происходят такие отстранения наших спортсменов. К большому сожалению, конечно.