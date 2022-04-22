Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+12° в 
USD 75.00EUR 81.22
Войти в почту
1 час назад

Карякин заступился за отстраненного Рылова

Sports.ru

Российский гроссмейстер Сергей Карякин высказалcя о решении Международной федерации плавания (FINA) отстранить двукратного олимпийского чемпиона по плаванию Евгения Рылова от соревнований на девять месяцев.

Карякин заступился за отстраненного Рылова
Фото: REUTERSREUTERS

18 марта Рылов принял участие в митинге-концерте, посвященном восьмилетию возвращения Крыма в состав России. Концерт прошел в «Лужниках» под названием «Za мир против нацизма! Za Россию! Zа президента!».

«К сожалению, мы видим, что это целенаправленная политика всех международных спортивных федераций против российских спортсменов. Если ты россиянин, это уже минус, потому что всю команду могут просто не пустить.

А если ты еще и каким-то образом выступаешь единым фронтом со своим народом, это вдвойне пойдет тебе в минус в спортивном плане. Тебя просто отстраняют, мой пример такой же по сути. Здесь не важен срок.

Обидно, что тебя отстраняют за твою позицию. Хотя ты никого не призывал ни убивать, ни делать чего-то плохого. Ты просто поддержал свою страну, и за это тебя отстраняют.

Это очень неприятно, но такая политика у них. Справится ли с этим сам Евгений? Он молодой спортсмен, я с ним чуть-чуть знаком. Желаю ему продолжать тренировки и просто показывать спортивные успехи, это будет самое лучшее, что он может сделать, чтобы заткнуть рот скептикам», – сказал Карякин.

Около спорта,Евгений Рылов,Сергей Карякин,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители