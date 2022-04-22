Карякин заступился за отстраненного Рылова

Это очень неприятно, но такая политика у них. Справится ли с этим сам Евгений? Он молодой спортсмен, я с ним чуть-чуть знаком. Желаю ему продолжать тренировки и просто показывать спортивные успехи, это будет самое лучшее, что он может сделать, чтобы заткнуть рот скептикам», – сказал Карякин.