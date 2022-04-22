Песков прокомментировал отстранение пловца Рылова

«Идет продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта...Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта. Это, в конечном итоге, вредит международным федерациям, вредит международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать», - сказал Песков журналистам.