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1 час назад

Песков назвал отстранение пловца Рылова продолжением пагубной линии

ТК «Звезда»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отстранение пловца Евгения Рылова от международных соревнований по плаванию под эгидой Международной федерации плавания (FINA) продолжением пагубной линии.

Песков прокомментировал отстранение пловца Рылова
Фото: ТАССТАСС

«Идет продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта...Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта. Это, в конечном итоге, вредит международным федерациям, вредит международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать», - сказал Песков журналистам.

Ранее стало известно, что двукратного олимпийского чемпиона отстраняют на 9 месяцев от международных соревнований по плаванию под эгидой FINA, решение вступает в силу с 20 апреля.

Было отмечено, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что спортсмен находился на праздничном концерте в московских «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крымского полуострова с Россией.

Около спорта,Евгений Рылов,Дмитрий Песков,
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