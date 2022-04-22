Песков прокомментировал отстранение пловца Рылова

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал отстранение пловца Евгения Рылова от международных соревнований по плаванию под эгидой Международной федерации плавания (FINA) продолжением пагубной линии.
«Идет продолжение вот этой пагубной линии по политизации спорта...Мы считаем, что это абсолютно противоречит идее спорта. Это, в конечном итоге, вредит международным федерациям, вредит международным соревнованиям, когда сильнейшие не получают возможность в них участвовать», - сказал Песков журналистам.
Ранее стало известно, что двукратного олимпийского чемпиона отстраняют на 9 месяцев от международных соревнований по плаванию под эгидой FINA, решение вступает в силу с 20 апреля.
Было отмечено, что соответствующее решение было принято в связи с тем, что спортсмен находился на праздничном концерте в московских «Лужниках» в честь Дня воссоединения Крымского полуострова с Россией.