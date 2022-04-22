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57 минут назад

Посол Китая в РФ поддержал российских спортсменов

Sports.ru

Сегодня министр спорта России Олег Матыцин провел встречу с чрезвычайными и полномочными послами государств-членов и государств-наблюдателей Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

Посол Китая в РФ поддержал российских спортсменов
Фото: Sports.ruSports.ru

«Сотрудничество в сфере спорта является важным аспектом для отношений Китая и России. Мы будем поддерживать сотрудничество с Россией в международной сфере и также выступаем против дискриминации

Мы направим совместные усилия на защиту истинного духа спорта, будем поддерживать друг друга. Китай готов принимать активное участие в совместных спортивных мероприятиях», – сказал Чжан Ханьхуэй.

Олег Матыцин: «Предлагаем разработать и принять Стратегию развития сотрудничества ШОС в области физической культуры и спорта до 2030 года»

Около спорта,Олег Матыцин,ШОС,
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