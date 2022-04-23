Медведева ответила раскритиковавшему Трусову Ягудину

Известная российская фигуристка Евгения Медведева резко ответила олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину. Поводом для критики послужило его негативное высказывание о юной спортсменке Александре Трусовой, которая пожелала исполнить пятерной прыжок. Об этом пишет «Матч ТВ».
«На самом деле Алексей Ягудин очень много что говорит. Особенно у себя в социальных сетях. Много всего было сказано, прав или не прав? Я считаю, что не прав, потому что Саша довольно стабильно выполняет все свои четверные элементы», - сказала Медведева.
Она также отметила, что стремление к исполнению более сложных прыжков важно для развития фигурного катания.
«Если посмотреть на произвольную программу [Трусовой] в личном зачете на Олимпийских играх, то она ее откатала безукоризненно и чисто. Контент был выполнен хорошо: в определённом месте и в определенное время, поэтому почему бы не выучить пятерной, если человеку хочется? Это развитие нашего спорта. Почему надо быть против?», - подчеркнула фигуристка.
«Лента.ру» напомнила, что Алексей Ягудин высказался о желании Трусовой первой из российских спортсменов покорить пятерной прыжок 20 апреля. Он предложил ей «откататься чисто с четверными и тройным акселем хоть раз» и «завоевать хотя бы один титул».