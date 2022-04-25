В Ингушетии появится первая академия национального вида спорта

«Мы направили в Минспорта РФ документы по двум объектам, которые мы планируем построить в 2023 году в рамках непрограммной части федеральной адресной инвестиционной программы. Это ФОК с игровым залом в Барсуках и первая для нашего региона академия национального ингушского вида спорта "Шод сан лат" в Магасе», — рассказал он.