Бекхэм задумал выпускать свой органический мед

Дэвид Бекхэм планирует превратить свое хобби — пчеловодство — в бизнес. Бывший профессиональный футболист намерен запустить бренд органического меда под возможными названиями D Bee, Seven Honey и Goldenbees, передает Daily Mail.
По данным издания, Бекхэм начал ухаживать за пчелами в саду своего дома в Котсуолде во время локдауна из-за пандемии коронавируса. Сначала данное хобби было «противоядием от безумной жизни в Лондоне и Майами», но недавно экс-футболист стал всерьез задумываться над превращением своего увлечения в бизнес.
«Он видит логику в том, чтобы дополнить свой и без того впечатляющий бизнес-портфель аутентичными, чистыми и натуральными брендами. А это именно то, что нужно людям», — рассказал изданию близкий к семье источник.
Среди возможных названий бренда органического меда, который Бекхэм планирует выпустить, он назвал D Bee, Seven Honey и Goldenbees.