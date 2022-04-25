Бекхэм задумал выпускать свой органический мед

По данным издания, Бекхэм начал ухаживать за пчелами в саду своего дома в Котсуолде во время локдауна из-за пандемии коронавируса. Сначала данное хобби было «противоядием от безумной жизни в Лондоне и Майами», но недавно экс-футболист стал всерьез задумываться над превращением своего увлечения в бизнес.