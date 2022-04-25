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27 минут назад

Бекхэм задумал выпускать свой органический мед

Елена Прошина

Дэвид Бекхэм планирует превратить свое хобби — пчеловодство — в бизнес. Бывший профессиональный футболист намерен запустить бренд органического меда под возможными названиями D Bee, Seven Honey и Goldenbees, передает Daily Mail.

Бекхэм задумал выпускать свой органический мед
Фото: globallookpressgloballookpress

По данным издания, Бекхэм начал ухаживать за пчелами в саду своего дома в Котсуолде во время локдауна из-за пандемии коронавируса. Сначала данное хобби было «противоядием от безумной жизни в Лондоне и Майами», но недавно экс-футболист стал всерьез задумываться над превращением своего увлечения в бизнес.

«Он видит логику в том, чтобы дополнить свой и без того впечатляющий бизнес-портфель аутентичными, чистыми и натуральными брендами. А это именно то, что нужно людям», — рассказал изданию близкий к семье источник.

Среди возможных названий бренда органического меда, который Бекхэм планирует выпустить, он назвал D Bee, Seven Honey и Goldenbees.

Около спорта,Дэвид Бекхэм,
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