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45 минут назад

Вице-премьер Чернышенко – олимпийцам: «Вы были на передовой раньше всех»

Sports.ru

Сегодня в Кремле проходит встреча олимпийцев с президентом РФ Владимиром Путиным и вручение государственных наград.

Вице-премьер Чернышенко – олимпийцам: «Вы были на передовой раньше всех»
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Наша страна столкнулась с непростыми условиями, но вы, спортсмены, были на передовой раньше всех. На Играх в Пекине вы завоевали 32 медали, это один из лучших результатов в истории современной России, за это вам огромная благодарность.

В вашу честь будет сказано много добрых слов. Вас любит вся страна, на вас равняется государство. Мы делаем все, чтобы у вас была возможность тренироваться, ни одна стройка не остановлена.

Правительство подготовило все необходимые решения, чтобы возможность выступать на международных соревнованиях у вас осталась», – сказал Чернышенко.

Около спорта,Владимир Путин,
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