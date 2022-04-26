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7 минут назад

Появился полный список олимпийских чемпионов, не пришедших на встречу с Путиным

Чемпионат.comиещё 2

На встречу победителей зимних Олимпийских игр 2022 года с президентом России Владимиром Путиным пришли девять спортсменов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин. Мероприятие проходит в Кремле сегодня, 26 апреля.

Раскрыт полный список не пришедших на встречу с Путиным олимпийцев
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

На встречу с Путиным пришли лыжники Алексей Червоткин, Денис Спицов, Вероника Степанова и фигуристы Марк Кондратюк, Камила Валиева, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Виктория Синицина/Никита Кацалапов.

Таким образом, из олимпийских чемпионов 2022 года встречу с Владимиром Путиным пропустили лыжники Александр Большунов, Юлия Ступак, Наталья Непряева, Татьяна Сорина, Сергей Устюгов и фигуристка Анна Щербакова.

Около спорта,Марк Кондратюк,Александр Галлямов,Татьяна Сорина,Юлия Ступак,Камила Валиева,Вероника Степанова,Денис Спицов,Наталья Непряева,Виктория Синицина,Алексей Червоткин,Михаил Чесалин,Никита Кацалапов,Александр Большунов,Анастасия Мишина,Анна Щербакова,Сергей Устюгов,Владимир Путин,
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