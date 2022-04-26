Раскрыт полный список не пришедших на встречу с Путиным олимпийцев

На встречу победителей зимних Олимпийских игр 2022 года с президентом России Владимиром Путиным пришли девять спортсменов, передаёт корреспондент «Чемпионата» Михаил Чесалин. Мероприятие проходит в Кремле сегодня, 26 апреля.