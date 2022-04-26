Владимир Путин: "Наших атлетов подвергли дискриминации"

Президент РФ Владимир Путин высказался о санкциях в отношении российского спорта.

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«Особые слова нашим паралимпийцам – вы готовили предъявить свои достижения на Играх в Пекине. В открытой и честной борьбе подтверждать свой заслуженный статус сильнейших. И то, как все обернулось, конечно, не поддается никакой критике.

Отстранение атлетов России и Беларуси не только нарушило основополагающие принципы спорта, открыто и цинично были попраны базовые права человека, Всеобщая декларация прав человека, принятая генассамблеей ООН в 1948-м – там прямо все записано. Дело не в статусе – не в политическом, правовом или международном статусе страны, которую представляет спортсмен. Дело в самом человеке – спортсмене. Попраны именно эти права.

Наших атлетов подвергли дискриминации по сугубо политическим причинам – исходя из их гражданства и национальности. Это никак не совместимо с принципами олимпизма и паралимпизма.

Под видом рекомендаций были введены реальные санкции. К сожалению, все это показывает дальнейшую коммерциализацию – потому что очень большая зависимость от спонсоров, от денежных мешков и паралимпийского движения, и олимпийского. Эта коммерческая зависимость – путь к деградации.

Россия постоянно предостерегала партнеров от использования в спорте двойных стандартов и принципа коллективной ответственности. Руководствуясь олимпийской хартией, мы убеждали, что Игры являются соревнованиями не стран, а спортсменов, призывали очистить спорт от политики, которая последовательно девальвирует всего его ценности и превращает его в инструмент манипуляций. К сожалению, мы встречаемся со случаями, которые доводят это до абсурда.