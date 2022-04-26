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51 минуту назад

Матыцин предложил отпраздновать столетие органа управления физкультурой и спортом в России

ТАСС

Министр спорта Олег Матыцин предложил отметить столетнюю годовщину органа управления физкультурой и спортом в России и построить Государственный музей отечественного спорта. Об этом он заявил во вторник на заседании Совета при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта.

Матыцин предложил построить Государственный музей спорта
Фото: ТАССТАСС

В частности, в честь годовщины была предложена идея о строительстве Государственного музея отечественного спорта и создании Аллеи спортивной славы в парковой зоне на территории Министерства спорта России.

"Учитывая социальную роль и традиции отечественного спорта, прошу Вас, уважаемый Владимир Владимирович, поддержать инициативу и дать поручение подготовить предложения по формированию организационного комитета и программы мероприятий по празднованию юбилея. На одно из предложений, напрямую связанное с этой датой, просили бы обратить Ваше особое внимание. Речь идет о строительстве Государственного музея отечественного спорта и создании Аллеи спортивной славы в парковой зоне на территории министерства спорта, где на протяжении более 50 лет с момента своего основания располагался Центральный институт физической культуры, воспитавший более 200 олимпийских чемпионов. Просим поддержать наши предложения, спасибо Вам за постоянное внимание и содействие развитию спорта", - сказал Матыцин.

Около спорта,Олег Матыцин,Минспорт России,
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