Олимпийский призер Вик Уайлд осудил происходящее в российском спорте

Когда я прочитал письмо Таталиной, то подумал: «Почему каждый раз все доходит до этого? Почему люди работают против друг друга?» Эти темы как минимум нужно обсуждать. Выражаю уважение Анастасии за то, что она не промолчала. Может, ее открытое письмо изменит ситуацию.