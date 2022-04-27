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44 минуты назад

Вик Уайлд: «В российском спорте системная проблема с отсутствием поддержки ведущих атлетов во многих видах. Цель некоторых федераций – свои деньги»

Sports.ru

Российский сноубордист Вик Уайлд прокомментировал письмо фристайлистки Анастасии Таталиной, которая обвинила тренеров в срыве ее предолимпийской подготовки к Пекину-2022.

Олимпийский призер Вик Уайлд осудил происходящее в российском спорте
Фото: ReutersReuters

«В российском спорте существует системная проблема с отсутствием поддержки ведущих атлетов во многих видах.

У Таталиной был реальный шанс завоевать золото в Пекине. Но почему ей не оказали всю возможную поддержку, чтобы она могла достичь этого результата?

Не могу вспомнить, сколько четвертых мест россияне заняли на Олимпиаде, но их было очень много. Всем – от министерства спорта и спортивных федераций вплоть до спортсменов – необходимо работать вместе ради одной цели: завоевания медалей.

Похоже, что у некоторых спортивных федераций нет такой цели. Возможно, их цель – финансовый успех и свои деньги. А федерации должны делать все возможное для поддержки спортсменов

Когда я прочитал письмо Таталиной, то подумал: «Почему каждый раз все доходит до этого? Почему люди работают против друг друга?» Эти темы как минимум нужно обсуждать. Выражаю уважение Анастасии за то, что она не промолчала. Может, ее открытое письмо изменит ситуацию.

Но я понимаю, что министерство спорта не может следить за каждой такой ситуацией. Федерации получают деньги из бюджета, поэтому заботиться о спортсменах и завоевывать медали – их обязанность. Но это исключительно мое мнение», – сказал Уайлд.

Около спорта,
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