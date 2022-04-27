Софья Великая рассказала об отношении спортсменов к политизации спорта

Российские атлеты выступают против политизации спорта, санкций и дискриминации. Об этом в среду заявила председатель комиссии спортсменов Олимпийского комитета России (ОКР) Софья Великая.
"Мы против дискриминации российских и белорусских спортсменов, - сказала Великая. - Мы делаем все возможное, чтобы существовать по правилам, не допускать никаких нарушений, в том числе и то, что касается системы ADAMS, борьбы с допингом и всего, что с этим связано. Но сложившаяся ситуация сейчас показала, насколько мы были далеко толерантными и делали и будем делать все возможное, чтобы олимпийская семья и олимпийское движение продолжались. Наш лозунг - "Спорт вне политики".
В среду в Минске проходит совместное заседание комиссий спортсменов ОКР и Национального олимпийского комитета Белоруссии.
"Политизация спорта сейчас очевидна, мы будем с этим бороться. Наша комиссия будет прикладывать усилия, чтобы сконцентрироваться на молодежи, нашем спорте, взаимодействии спорта высших достижений с юниорами и молодежью. Рано или поздно все заканчивается, наши дети, наши спортсмены должны оставаться максимально в строю, показывать свой уровень, а наша задача - создавать для них базы и условия. Главное, что мы вместе и совместными усилиями сможем быть на высоте, когда эта ситуация закончится".
28 февраля Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине. Многие спортивные федерации согласились с рекомендацией, также Россия лишилась права проведения ряда турниров по разным видам спорта.