Софья Великая рассказала об отношении спортсменов к политизации спорта

"Мы против дискриминации российских и белорусских спортсменов, - сказала Великая. - Мы делаем все возможное, чтобы существовать по правилам, не допускать никаких нарушений, в том числе и то, что касается системы ADAMS, борьбы с допингом и всего, что с этим связано. Но сложившаяся ситуация сейчас показала, насколько мы были далеко толерантными и делали и будем делать все возможное, чтобы олимпийская семья и олимпийское движение продолжались. Наш лозунг - "Спорт вне политики".