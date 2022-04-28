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1 час назад

Кабаева: внутрироссийские соревнования могут быть интереснее любых международных стартов

ТАССиещё 2

Чемпионаты по художественной гимнастике внутри страны могут быть интереснее любых международных стартов из-за высокого уровня российских спортсменок. Об этом ТАСС в среду рассказала олимпийская чемпионка по художественной гимнастике Алина Кабаева.

Кабаева: внутрироссийские соревнования могут быть интереснее любых международных стартов
Фото: ТАССТАСС

"Уровень развития художественной гимнастики в России такой, что многие талантливые девочки не пробиваются на мировую арену. И если соревнования внутри страны проводить шире, то это будет круче и интереснее, чем любые международные старты. Наверное, не во всех видах спорта это так, но для художественной гимнастики это факт", - сказала Кабаева.

26 февраля пресс-служба Международной федерации гимнастики сообщила, что российские и белорусские спортсмены имеют право выступать на соревнованиях под эгидой организации только в нейтральном статусе. С 7 марта организация запретила спортсменам из России и Белоруссии участвовать в соревнованиях.

Около спорта,Российские спортсменки,Алина Кабаева,
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