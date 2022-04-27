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1 час назад

Сергей Карякин отреагировал на новость о гибели 12-летней шахматистки

Матч ТВиещё 4

Российский гроссмейстер Сергей Карякин выразил соболезнования по поводу трагической гибели 12-летней участницы детского первенства страны по шахматам, который проходил в Лоо (Большой Сочи).

Сергей Карякин отреагировал на новость о гибели 12-летней шахматистки
Фото: РИАРИА

В среду стало известно, что девочка погибла после нападения собаки. Федерация шахмат России (ФШР) объявила об остановке турниров.

— Большое горе на детском первенстве России в Лоо. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким Полины. Нужно разобраться в причинах трагедии. Из того, что мне написали люди, которые там были: некоторые участники проживали в удаленном корпусе гостиницы. Чтобы туда попасть из турнирного зала, нужно было выйти из основной территории комплекса и пройти по неосвещенной, неохраняемой дороге. Со слов родителей участников, уже были жалобы на собак на той дороге, но никто из ответственных лиц не реагировал.

Думаю, что правоохранительные органы должны дать оценку случившемуся и привлечь виновных в этой трагедии к ответственности, — написал Карякин в своем Telegram-канале.

Позже исполнительный директор ФШР Марк Глуховский заявил «Матч ТВ», что федерация поможет семье погибшей и возьмет на себя все необходимые расходы.

Около спорта,Сергей Карякин,
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