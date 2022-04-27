Сергей Карякин отреагировал на новость о гибели 12-летней шахматистки

— Большое горе на детском первенстве России в Лоо. Приношу свои глубокие соболезнования родным и близким Полины. Нужно разобраться в причинах трагедии. Из того, что мне написали люди, которые там были: некоторые участники проживали в удаленном корпусе гостиницы. Чтобы туда попасть из турнирного зала, нужно было выйти из основной территории комплекса и пройти по неосвещенной, неохраняемой дороге. Со слов родителей участников, уже были жалобы на собак на той дороге, но никто из ответственных лиц не реагировал.