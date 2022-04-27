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1 час назад

В ФШР сообщили, что окажут поддержку семье погибшей на первенстве России в Лоо шахматистке

Чемпионат.com

Исполнительный директор Федерации шахмат России (ФШР) Марк Глуховский прокомментировал новость о трагической гибели 12-летней Полины Куниковой, которая выступала на первенстве России по шахматам в Лоо (Краснодарский край).

В ФШР окажут поддержку семье погибшей на первенстве России шахматистке
Фото: ТАССТАСС

«Не думаю, что можно что-то сказать о произошедшем инциденте. Следствие идёт, комментировать его невозможно. Материальную поддержу семье Полины Куниковой Федерация шахмат России, конечно, окажет», — сказал Глуховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.

Спортсменку загрызли собаки. В свободное время девочка пролезла на закрытую территорию, где на неё напали животные. Через час тело ребёнка обнаружил прохожий, который приходил на участок подкармливать собак.

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