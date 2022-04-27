В ФШР окажут поддержку семье погибшей на первенстве России шахматистке

«Не думаю, что можно что-то сказать о произошедшем инциденте. Следствие идёт, комментировать его невозможно. Материальную поддержу семье Полины Куниковой Федерация шахмат России, конечно, окажет», — сказал Глуховский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Валентиной Сивкович.