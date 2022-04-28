Мамаев добился снижения размера алиментов на дочь

«А мне вот до сих пор непонятно, как можно бороться за то, чтобы не платить своему родному ребенку, про сына я молчу, да он ему неродной, но все мы помним, когда Мамаева посадили, главным аргументом в суде было то, что у него двое детей на иждивении, а при разводе сразу стал один! Благо, что я восстановила отношения с Липовым, и Алекс вновь обрел отца! Скажите, как можно быть таким бездушным человеком, чтобы желать уменьшения алиментов на родную дочь!?» — говорит Мамаева.