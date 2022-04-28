Мамаев добился снижения размера алиментов на дочь

Футболист Павел Мамаев через суд добился уменьшения выплаты алиментов на содержание дочери Алисы от бывшей жены Аланы. Об этом пишет StarHit.
По заявлению футболиста Пресненский суд принял решение снизить сумму выплат на 8-летнюю дочь до 1/6 от заработка Павла. Бывшая супруга уже заявила, что не согласна с таким решением.
«…ссылаясь на то, что Мамаев выплачивает алименты матери, которая к слову имеет ИП, несколько объектов недвижимости — жилой и нежилой, купленной на деньги, нажитые в нашем браке (когда Мамаев, скрывая от меня, оформлял квартиры на родителей). Конечно, мы собираемся обжаловать такое решение!» — заявила Алана.
Модель возмущена, что Мамаев холодно относится к собственной дочери, а старшего сына Аланы Алекса и вовсе забыл.
«А мне вот до сих пор непонятно, как можно бороться за то, чтобы не платить своему родному ребенку, про сына я молчу, да он ему неродной, но все мы помним, когда Мамаева посадили, главным аргументом в суде было то, что у него двое детей на иждивении, а при разводе сразу стал один! Благо, что я восстановила отношения с Липовым, и Алекс вновь обрел отца! Скажите, как можно быть таким бездушным человеком, чтобы желать уменьшения алиментов на родную дочь!?» — говорит Мамаева.
Напомним, в скором времени у футболиста родится еще один ребенок. Его супруга Надежда Санько находится на последних сроках беременности. После появления на свет еще одного наследника, футболист еще раз может через суд добиться снижения размера алиментов на содержание старшей дочери.