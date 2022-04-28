Латвия запретила своим спортсменам выступать в России

В Латвии на законодательном уровне ввели запрет для местных команд и отдельных спортсменов на участие в российских и белорусских соревнованиях. Об этом сообщается на сайте Сейма Латвии.

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Сейм поддержал внесение соответствующих поправок в закон Латвии о спорте. Запрет коснулся не только выступлений в России для латвийских спортсменов. Организациям и отдельным гражданам также нельзя сотрудничать с агентами из России и Белоруссии. Латвийские атлеты, которые нарушат новый запрет, не смогут попасть в сборную страны, а также будут лишены государственного финансирования.

Ограничения распространят и на спортивные федерации Латвии, в частности, на Олимпийский комитет страны. Спортивные организации обязаны обеспечить соблюдение указанных в поправках к закону условий к 1 октября.