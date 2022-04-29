Бывший полузащитник казанского «Рубина» Рубен Рочина подозревается в изнасиловании женщины в Испании. Об этом сообщает ABC.

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По информации источника, полузащитник обвиняется в изнасиловании, предположительно совершенном в мае 2021 года в городе Бетера (провинция Валенсия). На тот момент он выступал за «Леванте».

Cообщаетcя, что cобытия разворачивалиcь во время вечеринки в доме другого футболиcта. Рочина и его товарищ, также находящийcя под cледcтвием, воcпользовалиcь беccознательным cоcтоянием 31-летней женщины, вызванным употреблением алкоголя. В дальнейшем она обратилаcь в правоохранительные органы c cоответcтвующим заявлением.

Сам футболист утверждает, что все происходило по обоюдному согласию.

Рочина выступал за «Рубин» с 2016 по 2018 год. За клуб из столицы Татарстана хавбек провел 31 матч, в которых забил два мяча и сделал пять результативных передач. Ранее Рочина также выступал за английский «Блэкберн», вторую команду «Барселоны», испанские «Сарагосу», «Райо Вальекано» и «Гранаду».

Ранее хоккейный клуб «Салават Юлаев» в качестве усиления на следующий сезон может подписать американского нападающего Рида Буше. Хоккеист, приговоренный к условному сроку за сексуальное насилие, планирует перейти из «Локомотива» в уфимскую команду.