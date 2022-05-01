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39 минут назад

Нигматуллина объяснила слова о недовольстве призовыми за медали Олимпиады

Илья Родин

Российская биатлонистка Ульяна Нигматуллина в социальных сетях объяснила причины своего высказывания о якобы незначительной сумме призовых, полученных от Удмуртии за выступление на Зимних Олимпийских играх-2022 в Пекине. Об этом пишет «Чемпионат».

Нигматуллина объяснила слова о недовольстве призовыми за медали Олимпиады
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«В первую очередь моя задача и работа — приносить высокие результаты для удмуртского и российского спорта. Я стараюсь изо всех сил, вкладываю всё время, во многом себя ограничиваю и, конечно, в значительной мере финансово вкладываюсь в подготовку», - отметила Ульяна Нигматуллина.

Она подчеркнула, что в ее подготовку государство вкладывает значительные денежные средства, но для «высших достижений нужно больше». И не только для нее, но и для «всей команды Удмуртской республики».

Губерниев раскритиковал биатлонистку за жалобу на сумму призовых

Спортсменка поблагодарила за внимание к ее высказыванию, но отметила при этом, что вопрос о размере денежного вознаграждения олимпийцев «кажется [ей] незначительным по сравнению с теми острейшими событиями, которые происходят в данный момент»

Она пожелала, чтобы «труд, права и жизни [окружающих ее людей] ценились [по заслугам]» и попросила «не выхватывать фразы из контекста».

Комментатор «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев заявил ранее, что биатлонистке Ульяне Нигматуллиной не следует жаловаться на слишком «маленькие» призовые.

Около спорта,Ульяна Нигматуллина,Дмитрий Губерниев,
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