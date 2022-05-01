Путин преподнес подарок Валиевой

Президент России Владимир Путин преподнес фигуристке Камиле Валиевой в подарок к 16-летию шкатулку с платком и поздравил ее с днем рождения. Это произошло после официальной церемонии награждения спортсменов в Кремле, сообщает ТАСС.
Президент неформально пообщался со спортсменами за бокалом шампанского. Особое внимание заслужила Валиева, которой в этот день исполнилось 16 лет.
«Мы хотели все вместе тебя еще раз поздравить», - сказал Путин.
Он преподнес юной чемпионке огромный букет роз и шкатулку с платком.
«Спасибо большое!» - поблагодарила фигуристка.
«А тебе шампанское мама разрешает пить?» - поинтересовался президент перед тем, как поднять тост в честь Валиевой.
«Это детское! Это "Дюшес"» - успокоила главу государства фигуристка.
Глава государства посоветовал спортсменке не обращать внимания на нападки недоброжелателей и выразил уверенность, что следующие победы будут обязательно, главное - характер.
26 апреля в Екатерининском зале первого корпуса Кремля президент вручил государственные награды российским победителям Олимпиады в Пекине.
Валиева стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, но не смогла подняться на пьедестал почета в индивидуальных состязаниях после допингового скандала, была удостоена ордена Дружбы.