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18 минут назад

Путин преподнес подарок Валиевой

Майк Габриелян

Президент России Владимир Путин преподнес фигуристке Камиле Валиевой в подарок к 16-летию шкатулку с платком и поздравил ее с днем рождения. Это произошло после официальной церемонии награждения спортсменов в Кремле, сообщает ТАСС.

Путин преподнес подарок Валиевой
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Президент неформально пообщался со спортсменами за бокалом шампанского. Особое внимание заслужила Валиева, которой в этот день исполнилось 16 лет.

«Мы хотели все вместе тебя еще раз поздравить», - сказал Путин.

Он преподнес юной чемпионке огромный букет роз и шкатулку с платком.

«Спасибо большое!» - поблагодарила фигуристка.

«А тебе шампанское мама разрешает пить?» - поинтересовался президент перед тем, как поднять тост в честь Валиевой.

«Это детское! Это "Дюшес"» - успокоила главу государства фигуристка.

Глава государства посоветовал спортсменке не обращать внимания на нападки недоброжелателей и выразил уверенность, что следующие победы будут обязательно, главное - характер.

26 апреля в Екатерининском зале первого корпуса Кремля президент вручил государственные награды российским победителям Олимпиады в Пекине.

Валиева стала олимпийской чемпионкой в командных соревнованиях, но не смогла подняться на пьедестал почета в индивидуальных состязаниях после допингового скандала, была удостоена ордена Дружбы.

Около спорта,Владимир Путин,
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