Губерниев ответил назвавшему хоккеистов нищебродами чемпиону

«Что-то я не видел, чтобы Вадим Шипачев феерил в финале Олимпийских игр, для того, чтобы выиграть у сборной Финляндии. Или, если бы ему платили как футболистам, он бы Олимпиаду выиграл? Да и играет он не совсем в НХЛ. Так что на его месте я бы лучше молчал», - посоветовал комментатор.