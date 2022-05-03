Губерниев ответил назвавшему хоккеистов нищебродами чемпиону

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев в беседе с корреспондентом Sport24 Арманом Навасардяном подверг резкой критике нападающего московского «Динамо» и сборной России Вадима Шипачева. Причиной стало интервью спортсмена, в котором он позволил себе некорректные высказывания, в частности, назвал российских хоккеистов «нищебродами».
«Мне кажется, что Шипачев откровенно поплыл. Если человек нормальный и здравомыслящий, он так не скажет. У меня других слов нет. Есть рыночная цена, спрос и сопоставимые предложения для определенного вида спорта. [Кроме того], заглядывать в чужой кошелек — неправильно и крайне неприлично», - отметил Дмитрий Губерниев, подчеркнув при этом, что «зарплаты наших хоккеистов весьма достойные».
Также Губерниев высказался об игре Шипачева в финале Олимпийских игр.
«Что-то я не видел, чтобы Вадим Шипачев феерил в финале Олимпийских игр, для того, чтобы выиграть у сборной Финляндии. Или, если бы ему платили как футболистам, он бы Олимпиаду выиграл? Да и играет он не совсем в НХЛ. Так что на его месте я бы лучше молчал», - посоветовал комментатор.
Дмитрий Губерниев ранее рекомендовал биатлонистке Ульяне Нигматуллиной не жаловаться на то, что Удмуртская Республика выплатила ей сравнительно небольшие призовые.