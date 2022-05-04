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1 час назад

Журова об отстранении россиян от международных стартов: «Есть зачинщик, который очень силен и влиятелен. В этом опасность однополярного мира»

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Депутат Госдумы, олимпийская чемпионка Светлана Журова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных стартов.

Журова прокомментировала высказывание Баха о россиянах
Фото: ReutersReuters

«Не думаю, что Бах может перевоспитать всех остальных. Когда всем скопом наваливаются, он понимает, что без подобных решений многие бойкотируют Олимпиаду.

Ему так и угрожают: «Если будет Россия, мы никуда не приедем». Это и есть общественная реакция, о которой он говорит. Используют весь свой инструментарий.

Стоит ли использовать слова Баха в Спортивном арбитражном суде? Думаю, практически никак. Несомненно, у нас аргументация будет основана на исключении нас по национальному признаку.

Ситуация у МОК сложная. Или будем соревноваться только мы, или выступают остальные страны. В любой такой истории, когда травят одного, нужно найти зачинщика и его нейтрализовать. Если это удается, тогда все начинают поддерживать того, кого обижают.

Но всегда есть зачинщик, который очень силен и влиятелен. На это мы и указывали, когда говорили про опасность однополярного мира. Оказалось, что такой ситуации можно добиться и в спорте», – сказала Журова.

Около спорта,Томас Бах,Светлана Журова,Госдума,
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