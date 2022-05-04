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1 час назад

Бах объяснил санкции МОК против российских и белорусских спортсменов

Советский спорт

Глава МОК Томас Бах рассказал, почему организация рекомендовала налагать санкции на российских и белорусских спортсменов и федерации.

Бах объяснил санкции МОК против российских спортсменов
Фото: ТАССТАСС

Ранее комитет призвал международные федерации запретить атлетам принимать участие в международных соревнованиях.

«У нас было много аргументов от Национальных олимпийских комитетов (НОК), которые говорили: «Что делает эту ситуацию такой уникальной, что вы предприняли, когда была война в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и где угодно?» Кризисов очень много. Ответ заключается в том, что это вопиющее нарушение олимпийского перемирия и что это защитные меры, которые мы должны были принять. Мы должны обратить внимание на сохранение целостности наших олимпийских ценностей и соревнований», - цитирует Баха Inside the Games.

Добавим, что некоторые организации разрешили выступать россиянам под нейтральным флагом и статусом.

Около спорта,Томас Бах,
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