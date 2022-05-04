Депутат Журова готова помочь Дзюбе начать политическую карьеру

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Государственной думы РФ Светлана Журова заявила, что готова помочь форварду петербургского «Зенита» Артеме Дзюбе начать политическую карьеру.
«Готова дать совет Дзюбе, как вступить в «Единую Россию». Дать совет — могу, а принять его в партию не могу. Решения принимают коллеги на самом верхнем уровне.
Я с ним только через экран знакома. Вряд ли он пойдет ко мне. Тот же Газзаев, наверное, поможет. Но если я нужна Артему — помогу. Я готова помочь любому человеку, который хочет связать свою жизнь с политической деятельностью.
Когда я захотела вcтупить в Думу, я обратилаcь к Вячеcлаву Фетиcову. Он поcоветовал, как начать политичеcкую деятельноcть. Не думаю, что Дзюба хочет, чтобы ему помогала женщина. Наверное, он хочет мужcкой помощи», — приводит слова Журовой «РБ Спорт».
30 апреля Дзюба в составе «Зенита» досрочно стал чемпионом Российской премьер-лиги (РПЛ). В текущем сезоне 33-летний форвард принял участие в 25 матчах, в которых ему удалось забить 11 мячей и сделать пять результативных передач.
Ранее генеральный директор «Зенита» Александр Медведев высказался о будущем в команде форварда Артема Дзюбы.