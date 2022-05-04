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58 минут назад

Тарасова: слова Баха подтверждают ангажированность МОК в вопросе отстранения россиян

ТАССиещё 2

Заявление президента Международного олимпийского комитета (МОК) подтверждает, что рекомендация об отстранении российских спортсменов стала следствием предвзятости организации в вопросе оценки ситуации на Украине. Такое мнение ТАСС в среду высказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова.

Тарасова отреагировала на заявление Баха
Фото: ТАССТАСС

Ранее Бах заявил, что рекомендация отстранять россиян от международных соревнований последовала в связи с "мировой реакцией" на события на Украине, которая отличается от той, что была на конфликты, которые были или продолжаются в Афганистане, Сирии, Йемене, Мали, Эфиопии и других странах.

"Это показывает, что по столь важному вопросу решения принимают не они, - заявила Тарасова. - Просто поразительно, что люди принимают такие строжайшие решения в отношении людей, которые трудятся, которые были способны побеждать на протяжении нескольких лет. Даже в отношении детей. Пусть он попробует так сделать со своим ребенком".

"Если бы он сказал, что это его решение, что он думает так, то это было бы уместнее, чем сказать, что это решение не его", - добавила она.

Тарасова отметила, что слова Баха указывают на то, что МОК не самостоятелен в вопросе применения санкций в отношении российских спортсменов.

"Как так получается, что одним можно, а другим - нет. Получается, что сами они решения не принимают", - подчеркнула Тарасова.

Международные федерации после рекомендации МОК начали массово отстранять российских спортсменов от своих соревнований. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) на этой неделе объявил, что в следующем сезоне российские сборные и клубы не будут участвовать в турнирах под эгидой организации.

Около спорта,Татьяна Тарасова,УЕФА,
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