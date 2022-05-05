Умер бывший президент Федерации фехтования России Юрий Бычков

"Ушел из жизни Юрий Михайлович Бычков, выдающийся тренер по фехтованию, бывший президент Федерации фехтования России, кавалер серебряного Олимпийского ордена МОК за заслуги перед олимпийским движением. На протяжении без малого пятидесяти лет Юрий Михайлович работал в фехтовании и возглавлял разные ее (Федерации фехтования России - прим. ТАСС) направления. Кроме этого, он был профессором и ученым в области спорта, автором более 30 научных работ по методике обучения фехтованию. Спасибо вам за все, что вы сделали для мира фехтования! Вечная память!" - написал Поздняков.