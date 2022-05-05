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2 часа назад

Умер бывший президент Федерации фехтования России Юрий Бычков

ТАССиещё 6

Бывший президент Федерации фехтования России, кавалер серебряного Олимпийского ордена Международного олимпийского комитета (МОК) за заслуги перед олимпийским движением Юрий Бычков умер в возрасте 82 лет. Об этом в четверг сообщил президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков в своем телеграм-канале.

Умер бывший президент Федерации фехтования России Юрий Бычков
Фото: storts.rustorts.ru

О причинах смерти Бычкова не сообщается.

"Ушел из жизни Юрий Михайлович Бычков, выдающийся тренер по фехтованию, бывший президент Федерации фехтования России, кавалер серебряного Олимпийского ордена МОК за заслуги перед олимпийским движением. На протяжении без малого пятидесяти лет Юрий Михайлович работал в фехтовании и возглавлял разные ее (Федерации фехтования России - прим. ТАСС) направления. Кроме этого, он был профессором и ученым в области спорта, автором более 30 научных работ по методике обучения фехтованию. Спасибо вам за все, что вы сделали для мира фехтования! Вечная память!" - написал Поздняков.

Бычков также был заслуженным тренером России, заслуженным работником физической культуры РФ и доктором педагогических наук.

Около спорта,Станислав Поздняков,Юрий Бычков,
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