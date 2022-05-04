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40 минут назад

Винер-Усманова о словах Баха: «Цветение двойных стандартов. Мы все равно будем развиваться, организовывать альтернативы Олимпиадам»

Sports.ru

Глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала слова главы Международного олимпийского комитета (МОК) Томаса Баха об отстранении российских и белорусских спортсменов.

Винер-Усманова высказалась о словах Баха
Фото: ТАССТАСС

«Продолжается цветение двойных стандартов. Мы уже привыкли, что по всем вопросам у нас все так складывается, двойные стандарты проявляются и в спорте. Войны в Ираке, Афганистане, Сирии, страшная вьетнамская война. Все было нипочем для спорта.

Сейчас же получилось так, что у нас такое наказание со стороны МОК именно к российским спортсменам, несмотря на это, спорт должен быть вне политики. Томас Бах говорит о том, что все решают НОКи, но глава всего – это МОК.

Как говорится – как решает голова, так и решается все остальное для общества, поэтому тут трудно что-то комментировать. В свое время по допингу, когда очень многие страны были замечены в употреблении, наказания в адрес России были самые жесткие. Спортсмены выступали без флага, без гимна.

Теперь появился еще один момент, который дал возможность вообще отстранить наших спортсменов. Будем развиваться все равно.

Будут какие-нибудь альтернативные турниры, которые мы обдумаем и будем обязательно обосновывать, организовывать альтернативы ОИ. Будут другие соревнования, которые заинтересуют спортсменов», – сказала Винер.

Около спорта,Томас Бах,Ирина Винер,
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