Александр Тихонов: «Томас Бах – раб Америки»

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

«Томас Бах – раб Америки. Мы прекрасно знаем, что генеральными спонсорами МОК являются американцы. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Слушать могут все. Заказывают одни. Бах не в силах ничего решить.

Мы не являемся спонсорами МОК, там, кроме Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева, от России никого нет, но они ничего не решают.

Что мы можем сделать, например, в биатлоне или легкой атлетике? Что им прикажут, то и будут делать. И любому президенту национальной федерации так могут сделать.

У нас великая страна с великой историей. Нужно думать о внутреннем календаре. Как только завершится на Украине все, вся эта безголовая публика вернется.

Они приползут на коленях умолять, чтобы наш биатлон вернулся. Но нам важно и внутренние проблемы решить, а не только оценивать слова Баха», – сказал Тихонов.

Бах об отстранении России: «Мировая реакция на войны в Афганистане, Сирии и других странах была не такой. Мы должны были принять защитные меры»