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54 минуты назад

Александр Тихонов: «Томас Бах – раб Америки. Как только завершится все на Украине, безголовая публика вернется, на коленях приползет»

Sports.ru

Четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону высказался о словах главы Международного олимпийского комитета (МОК) по поводу отстранения российских и белорусских спортсменов от международных соревнований.

Александр Тихонов: «Томас Бах – раб Америки»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Томас Бах – раб Америки. Мы прекрасно знаем, что генеральными спонсорами МОК являются американцы. Кто платит деньги, тот и заказывает музыку. Слушать могут все. Заказывают одни. Бах не в силах ничего решить.

Мы не являемся спонсорами МОК, там, кроме Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева, от России никого нет, но они ничего не решают.

Что мы можем сделать, например, в биатлоне или легкой атлетике? Что им прикажут, то и будут делать. И любому президенту национальной федерации так могут сделать.

У нас великая страна с великой историей. Нужно думать о внутреннем календаре. Как только завершится на Украине все, вся эта безголовая публика вернется.

Они приползут на коленях умолять, чтобы наш биатлон вернулся. Но нам важно и внутренние проблемы решить, а не только оценивать слова Баха», – сказал Тихонов.

Бах об отстранении России: «Мировая реакция на войны в Афганистане, Сирии и других странах была не такой. Мы должны были принять защитные меры»

Крах отношений Баха и России: сначала хоккей с Путиным и чай с Исинбаевой – а потом отстранение наших

Около спорта,Томас Бах,Шамиль Тарпищев,Александр Тихонов,Владимир Путин,
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