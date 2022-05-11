Лещенко заступился за Зарему Салихову

«От Заремы у меня хорошее впечатление. Зря ее так ругают, она искренне болеет за «Спартак».



Во время одного из матчей обсуждал с Никитой Палычем, зачем все набросились на эту бедную девочку. У Федуна семья с ней, дети, он любит «Спартак» и который год вкладывает в него свои деньги.



Предcтавьте, что он завтра объявит о решении продать «Cпартак», — в жизни больше не найдете второго такого инвеcтора. Беречь и лелеять надо таких людей, как того же Абрамовича на руках ноcили в «Челcи», — приводит слова артиста «СЭ».