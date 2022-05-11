Лещенко заступился за Зарему Салихову

Народный артист РСФСР и болельщик московского «Динамо» Лев Лещенко поддержал Зарему Салихову — супругу владельца столичного «Спартака» Леонида Федуна.
«От Заремы у меня хорошее впечатление. Зря ее так ругают, она искренне болеет за «Спартак».
Во время одного из матчей обсуждал с Никитой Палычем, зачем все набросились на эту бедную девочку. У Федуна семья с ней, дети, он любит «Спартак» и который год вкладывает в него свои деньги.
Предcтавьте, что он завтра объявит о решении продать «Cпартак», — в жизни больше не найдете второго такого инвеcтора. Беречь и лелеять надо таких людей, как того же Абрамовича на руках ноcили в «Челcи», — приводит слова артиста «СЭ».
После 28 туров Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» набрал 37 очков и занимает девятое место в таблице.
В следующем туре красно-белые сыграют с чемпионом страны — петербургским «Зенитом». Матч состоится 15 мая. Также москвичи продолжают борьбу за Кубок России. Сегодня, 11 мая, они сыграют в полуфинале с красноярским «Енисеем». Начало в 19:30 по московскому времени.