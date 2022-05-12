«Американцы просто обнаглели!" – Тарасова

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала американского фигуриста Винсента Чжоу за слова о том, что США должны получить золото по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.
В феврале Россия взяла золото соревнований, США заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой.
«А Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы просто обнаглели! Я даже не думаю о том, что они и без нас смогут взять олимпийское золото», – цитирует Тарасову Sport24.
«Чжоу не командует парадом! Не он определяет места в фигурном катании. Что у нас получается? Фигуристы должны слушать Чжоу, а не ISU? Не его ума дело!» – сказала Тарасова «СЭ».
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