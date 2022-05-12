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1 час назад

«Американцы просто обнаглели! Я даже не думаю, что они и без нас смогут взять олимпийское золото». Тарасова о словах Чжоу про командник Пекина-2022

Sports.ruиещё 1

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова раскритиковала американского фигуриста Винсента Чжоу за слова о том, что США должны получить золото по итогам командного турнира Олимпиады в Пекине.

«Американцы просто обнаглели!" – Тарасова
Фото: Sports.ruSports.ru

В феврале Россия взяла золото соревнований, США заняли второе место. Церемония награждения была отменена из-за допингового расследования в отношении Камилы Валиевой.

«А Чжоу выиграл золотые медали, чтобы такое заявлять? Американцы просто обнаглели! Я даже не думаю о том, что они и без нас смогут взять олимпийское золото», – цитирует Тарасову Sport24.

«Чжоу не командует парадом! Не он определяет места в фигурном катании. Что у нас получается? Фигуристы должны слушать Чжоу, а не ISU? Не его ума дело!» – сказала Тарасова «СЭ».

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