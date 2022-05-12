Миллионы долларов: 10 самых высоких зарплат в спорте

Леброн Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году.
По оценке Sportico, заработок форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» составляет 126,9 млн долларов, из которых 90 – от рекламных контрактов, 36,9 – зарплата.
В сотню лидеров вошли 36 баскетболистов НБА, 25 игроков НФЛ, 13 футболистов, 12 бейсболистов и представители иных видов спорта.
Первая десятка выглядит следующим образом:
1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») – 126,9 млн долларов (зарплата – 36,9 млн долларов, реклама – 90 млн долларов);
2. Лионель Месси («ПСЖ») – 122 млн (72+50);
3. Криштиану Роналду («Манчестер Юнайтед») – 115 млн (60+55);
4. Неймар («ПСЖ») – 103 млн (65+38);
5. Сауль Канело Альварес – 89 млн (84+5);
6. Стефен Карри («Голден Стэйт») – 86,2 млн (41,2+45);
7. Кевин Дюрэнт («Бруклин») – 85,9 млн (37,9+48);
8. Роджер Федерер – 85,7 млн (724 тысячи + 85 млн);
9. Джеймс Харден («Филадельфия») – 76 млн (40+36);
10. Тайгер Вудс – 73,5 млн (8,5+65).