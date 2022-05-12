Миллионы долларов: 10 самых высоких зарплат в спорте

Леброн Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году.

По оценке Sportico, заработок форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» составляет 126,9 млн долларов, из которых 90 – от рекламных контрактов, 36,9 – зарплата.