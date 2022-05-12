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51 минуту назад

Леброн – самый высокооплачиваемый спортсмен 2022-го. Месси – 2-й, Роналду – 3-й, Федерер – 8-й

Sports.ru

Леброн Джеймс возглавил список самых высокооплачиваемых спортсменов в 2022 году.

Миллионы долларов: 10 самых высоких зарплат в спорте
Фото: аррарр

По оценке Sportico, заработок форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» составляет 126,9 млн долларов, из которых 90 – от рекламных контрактов, 36,9 – зарплата.

В сотню лидеров вошли 36 баскетболистов НБА, 25 игроков НФЛ, 13 футболистов, 12 бейсболистов и представители иных видов спорта.

Первая десятка выглядит следующим образом:

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») – 126,9 млн долларов (зарплата – 36,9 млн долларов, реклама – 90 млн долларов);

2. Лионель Месси («ПСЖ») – 122 млн (72+50);

3. Криштиану РоналдуМанчестер Юнайтед») – 115 млн (60+55);

4. Неймар («ПСЖ») – 103 млн (65+38);

5. Сауль Канело Альварес – 89 млн (84+5);

6. Стефен Карри («Голден Стэйт») – 86,2 млн (41,2+45);

7. Кевин Дюрэнт («Бруклин») – 85,9 млн (37,9+48);

8. Роджер Федерер – 85,7 млн (724 тысячи + 85 млн);

9. Джеймс Харден («Филадельфия») – 76 млн (40+36);

10. Тайгер Вудс – 73,5 млн (8,5+65).

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