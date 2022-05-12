Импортозамещение: Матыцин прокомментировал уход производителей формы

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ведомство подготовило перечень мер для восстановления позиций, связанных с уходом компаний-производителей экипировки из России.
В четверг московский «Спартак» объявил, что компания Nike уведомила клуб о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА «красно-белые» не смогут участвовать в еврокубках в сезоне-2022/23.
— Тема импортозамещения очень важна, особенно в сфере спорта. В прошлом году мы приняли стратегию до 2035 года. Подготовили перечень мер, чтобы восстановить позиции, связанные с уходом компаний. Процесс это небыстрый. Уверен, что эта задача нам по силам, к осени будет подготовлен план этой деятельности. Надеюсь, серьезных рисков в этой теме не должно возникнуть, — сказал Матыцин журналистам.