Импортозамещение: Матыцин прокомментировал уход производителей формы

— Тема импортозамещения очень важна, особенно в сфере спорта. В прошлом году мы приняли стратегию до 2035 года. Подготовили перечень мер, чтобы восстановить позиции, связанные с уходом компаний. Процесс это небыстрый. Уверен, что эта задача нам по силам, к осени будет подготовлен план этой деятельности. Надеюсь, серьезных рисков в этой теме не должно возникнуть, — сказал Матыцин журналистам.