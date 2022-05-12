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1 час назад

Минспорт подготовил перечень мер по восстановлению позиций после ухода производителей экипировки из РФ, сообщил Матыцин

Матч ТВ

Министр спорта РФ Олег Матыцин заявил, что ведомство подготовило перечень мер для восстановления позиций, связанных с уходом компаний-производителей экипировки из России.

Импортозамещение: Матыцин прокомментировал уход производителей формы
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В четверг московский «Спартак» объявил, что компания Nike уведомила клуб о прекращении спонсорского контракта в связи с тем, что в соответствии с вердиктом УЕФА «красно-белые» не смогут участвовать в еврокубках в сезоне-2022/23.

— Тема импортозамещения очень важна, особенно в сфере спорта. В прошлом году мы приняли стратегию до 2035 года. Подготовили перечень мер, чтобы восстановить позиции, связанные с уходом компаний. Процесс это небыстрый. Уверен, что эта задача нам по силам, к осени будет подготовлен план этой деятельности. Надеюсь, серьезных рисков в этой теме не должно возникнуть, — сказал Матыцин журналистам.

Около спорта,Олег Матыцин,УЕФА,Спартак,
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