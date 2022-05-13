«В РФ нет расовой вражды, мы не украинцы»: Милонов об обезьяне на волейболе

Неправильно, если он эмоционально разозлился и так назвал её, наши спортсмены такого никогда себе не позволяют. Я горжусь тем, что в нашем спорте нет расовой вражды, у нас очень много людей разных цветов кожи выступают, мы же не украинцы какие-то, это у них всё печально, — сказал Милонов.