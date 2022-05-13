Премьер-лига
Футбол
Хоккей
Бокс
MMA
Автоспорт
Теннис
Баскетбол
Легкая атлетика
+17° в 
USD 65.79EUR 68.78
Войти в почту
27 минут назад

«В РФ нет расовой вражды, мы не украинцы»: Милонов об обезьяне на волейболе

News.ru

Депутат Госдумы Виталий Милонов прокомментировал инцидент с главным тренером калининградского клуба «Локомотив» Андреем Воронковым. Во время решающей встречи финальной серии чемпионата России по волейболу против «Уралочки-НТМК» он назвал кубинскую волейболистку из команды соперника обезьяной. За «Уралочку» играет темнокожая спортсменка из Кубы Аилама Монталво. Слова Милонова приводит Metaratings.ru.

«В РФ нет расовой вражды, мы не украинцы»: Милонов об обезьяне на волейболе
Фото: Сергей Булкин/NEWS.ruСергей Булкин/NEWS.ru

Неправильно, если он эмоционально разозлился и так назвал её, наши спортсмены такого никогда себе не позволяют. Я горжусь тем, что в нашем спорте нет расовой вражды, у нас очень много людей разных цветов кожи выступают, мы же не украинцы какие-то, это у них всё печально, — сказал Милонов.

Он добавил, что тренер должен извиниться за свои слова и объяснить кубинской спортсменке, что не имел её в виду.

Воронков должен подойти, обнять её, выпить с ней кубинского рома, — добавил Милонов.

Монтоливо является единственной темнокожей волейболисткой в составах обеих команд. На факт неуважительного отношения к спортсменке указали в пресс-службе «Уралочки», призвав Воронкова принести извинения.

Встреча «Уралочки» и «Локомотива» завершилась победой калининградского клуба, который стал двукратным чемпионом России.

Около спорта,Андрей Воронков,Виталий Милонов,Локомотив,Госдума,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздникиТехника
Главное
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыСтатьиВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаГороскопыМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоКарантин
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро-2020
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошкола2021 год2020 годВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители