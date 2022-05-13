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44 минуты назад

Demix готова сотрудничать с клубами РПЛ: «Можем подготовить уникальные предложения по экипировке. Уже встретились с представителями лиги»

Sports.ru

Управляющий делами «Спортмастера» заявил, что компания Demix готова работать с клубами РПЛ.

Бренд «Спортмастера» готов пошить одежду российским спортсменам
Фото: РИА НовостиРИА Новости

– Готова ли компания Demix обеспечить футбольной экипировкой клубы РПЛ в следующем сезоне?

– «Спортмастер» долго шел и постепенно готовился к взаимодействию с российскими командами.

Если говорить о футболе, то мы начали с детского футбола, занимаясь проектом «Мини-футбол в школу», где задействовано 1,5 млн школьников, потом начали работать с юношескими и студенческими командами. Провели с Ассоциацией мини-футбола России турнир СпортмастерPRO «Финал четырех» среди профессиональных команд, турнир СпортмастерPRO – Городская лига. У нас есть мячи Demix для футбола категории FIFA Approved.

Мы уже встретились с представителями РПЛ и обсудили возможность сотрудничества. У нас такая возможность есть.

Мы готовы удовлетворить частично потребности команд в нынешнем сезоне и принять заказы на следующий сезон. Можем подготовить уникальные предложения по экипировке, цене и условиям поставки, – сказал Сергей Агибалов.

Ранее стало известно, что компания Nike прекратила сотрудничество со «Спартаком» и «Уралом».

Около спорта,Сергей Агибалов,Спартак,ФК "Урал",
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