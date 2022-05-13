Губерниев оскорбил Тихонова

Так что я не особо понимаю, при чем здесь поездка в США и ее поведение. Тихонов, что, юрист или агент спецслужб США, чтобы как-то защищать их интересы и рассуждать о законе Родченкова? Мало того, что он маразматик, ненавидящий российское фигурное катание, он еще и агент ЦРУ, видимо», - приводит слова журналиста Sport24.ru.