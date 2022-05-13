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1 час назад

Губерниев назвал Тихонова маразматиком и агентом ЦРУ

Советский спорт

Журналист раскритиковал ветерана за слова об Этери Тутберидзе

Губерниев оскорбил Тихонова
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Известный комментатор и телеведущий Дмитрий Губерниев отреагировал на слова четырехкратного олимпийского чемпиона в биатлоне Александра Тихонова о поездке в США Этери Тутберидзе.

«Этери Георгиевна без всяких сомнений находится в одном ряду с Тарасовой, Чайковской, Мишиным, Москвиной и так далее. Нравится это кому или нет.

Так что я не особо понимаю, при чем здесь поездка в США и ее поведение. Тихонов, что, юрист или агент спецслужб США, чтобы как-то защищать их интересы и рассуждать о законе Родченкова? Мало того, что он маразматик, ненавидящий российское фигурное катание, он еще и агент ЦРУ, видимо», - приводит слова журналиста Sport24.ru.

Напомним, накануне Тутберидзе улетела в Бостон, чтобы оценить новую программу Дэвис, которая выступает в танцевальном дуэте с Глебом Смолкиным. Ранее в СМИ появилась информация о том, что у Этери Георгиевны могут возникнуть проблемы в США, вплоть до задержания.

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Позже стало известно, что руководство катка, на котором тренируются Дэвис и Смолкин, запретило наставнице находиться возле бортика.

Тихонов раскритиковал такое решение наставницы.

Около спорта,Глеб Смолкин,Этери Тутберидзе,Дмитрий Губерниев,Александр Тихонов,ЦРУ,
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