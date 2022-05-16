Тарасова метко высказалась о запрете на показ ОИ в России

«Пусть нам вообще ничего не показывают! Главное, чтобы наши ребята опять все золото выиграли. Почему нас лишают возможности смотреть Олимпиаду, наблюдать за победами наших родных российских спортсменов? Никто не имеет права применять санкции к нашим спортсменам, в чем дело?! Хорошо, мы готовы не смотреть ничего, лишь бы пьедестал был наш», — передает слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».