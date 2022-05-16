Тарасова метко высказалась о запрете на показ ОИ в России

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова эмоционально высказалась о решении Международного олимпийского комитета (МОК) исключить Россию из тендера на приобретение телевизионных прав для показа Олимпийских игр.
«Пусть нам вообще ничего не показывают! Главное, чтобы наши ребята опять все золото выиграли. Почему нас лишают возможности смотреть Олимпиаду, наблюдать за победами наших родных российских спортсменов? Никто не имеет права применять санкции к нашим спортсменам, в чем дело?! Хорошо, мы готовы не смотреть ничего, лишь бы пьедестал был наш», — передает слова Тарасовой «Спорт-Экспресс».
Таким образом в России не будут показываться Олимпиады 2026 и 2028 годов. Игры 2026 года пройдут в двух городах Италии, а 2028 года в Лос-Анджелесе (США).
Сборная России на прошедшей Олимпиаде в Китае завоевала 32 медали — 6 золотых, 12 серебряных и 14 бронзовых. Большую часть этой коллекции принесли российские лыжники. Они стали обладателями 11 наград. Шесть медалей были добыты фигуристами, еще четыре медали в активе отечественных биатлонистов.
Следующая Олимпиада пройдет в 2024 году в Париже.