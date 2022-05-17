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1 час назад

Журова о том, что Россия не покажет Олимпиады 2026 и 2028 годов: «Если в дальнейшем санкции начнут снимать, то и эти ограничения могут отменить»

Sports.ru

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что Россия не допущена к тендеру на приобретение телеправ для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

Журова считает, что в России смогут показать Олимпиаду
Фото: ТАССТАСС

В 2026 году зимние Игры примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, летние соревнования 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

«Приобретение прав на показ Олимпиады – вопрос коммерции. В МОК же не могут сейчас запретить россиянам участвовать в ОИ, а потом поменять решение. Если это и будет сделано, то непосредственно перед самими Играми, а времени до них п

Права же покупаются заранее. Поэтому в дальнейшем Россия может все-таки получить возможность приобрести их. Как говорится, лишние деньги никому не помешают.

В данный момент можно вести речь исключительно о политической конъюнктуре. Если в дальнейшем все договорятся, а санкции начнут снимать, то и данные ограничения могут отменить.

А пока все продолжается как снежный ком. Он разогнался и летит с горы – Россию нужно наказывать каждый день и формировать определенную точку зрения», — сказала Журова.

Около спорта,Светлана Журова,Госдума,
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