Журова считает, что в России смогут показать Олимпиаду

Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, депутат Госдумы Светлана Журова прокомментировала новость о том, что Россия не допущена к тендеру на приобретение телеправ для показа Олимпийских игр 2026 и 2028 годов.

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В 2026 году зимние Игры примут Милан и Кортина-д’Ампеццо, летние соревнования 2028 года пройдут в Лос-Анджелесе.

«Приобретение прав на показ Олимпиады – вопрос коммерции. В МОК же не могут сейчас запретить россиянам участвовать в ОИ, а потом поменять решение. Если это и будет сделано, то непосредственно перед самими Играми, а времени до них п

Права же покупаются заранее. Поэтому в дальнейшем Россия может все-таки получить возможность приобрести их. Как говорится, лишние деньги никому не помешают.

В данный момент можно вести речь исключительно о политической конъюнктуре. Если в дальнейшем все договорятся, а санкции начнут снимать, то и данные ограничения могут отменить.