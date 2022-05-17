Футболист сборной Норвегии стал жертвой грабителей

Полузащитник сборной Норвегии и «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге стал жертвой грабителей. Неизвестные пробрались в дом футболиста в районе Ранмур в Шеффилде.
Как сообщается, преступники унесли из дома драгоценности на крупную сумму.
— Полиция была вызвана на место происшествия после сообщения о краже со взломом. Два неизвестных преступника проникли в дом через окно и украли ювелирные изделия. Расследование преступления продолжается, — говорится в заявлении полиции Южного Йоркшира.
Берге в текущем сезоне провел в Чемпионшипе 32 матча, в которых забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.