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58 минут назад

Игрок сборной Норвегии стал жертвой грабителей

Матч ТВ

Полузащитник сборной Норвегии и «Шеффилд Юнайтед» Сандер Берге стал жертвой грабителей. Неизвестные пробрались в дом футболиста в районе Ранмур в Шеффилде.

Футболист сборной Норвегии стал жертвой грабителей
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Как сообщается, преступники унесли из дома драгоценности на крупную сумму.

— Полиция была вызвана на место происшествия после сообщения о краже со взломом. Два неизвестных преступника проникли в дом через окно и украли ювелирные изделия. Расследование преступления продолжается, — говорится в заявлении полиции Южного Йоркшира.

Берге в текущем сезоне провел в Чемпионшипе 32 матча, в которых забил шесть мячей и сделал три голевые передачи.

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