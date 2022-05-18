Forbes составил список самых высокооплачиваемых спортсменов до 25 лет

Американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов в возрасте до 25 лет. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Фото: РИА Новости РИА Новости

По данным Forbes, самым высокооплачиваемым молодым атлетом в 2022 году стал футболист Джош Аллен. Заработок квортербека «Баффало Биллс» оценили в 67 миллионов долларов. На втором месте расположилась японская теннисистка Наоми Осака (59,2 миллиона долларов), третьем — автогонщик «Формулы-1» из Нидерландов Макс Ферстаппен (48 миллионов долларов).