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2 часа назад

Forbes составил список самых высокооплачиваемых спортсменов до 25 лет

Елена Прошина

Американский журнал Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов в возрасте до 25 лет. Рейтинг опубликован на сайте издания.

Forbes составил список самых высокооплачиваемых спортсменов до 25 лет
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По данным Forbes, самым высокооплачиваемым молодым атлетом в 2022 году стал футболист Джош Аллен. Заработок квортербека «Баффало Биллс» оценили в 67 миллионов долларов. На втором месте расположилась японская теннисистка Наоми Осака (59,2 миллиона долларов), третьем — автогонщик «Формулы-1» из Нидерландов Макс Ферстаппен (48 миллионов долларов).

Также в рейтинг вошли французский и американский футболисты Килиан Мбаппе (43 миллиона долларов) и Маршон Латтимор (40,9 миллионов долларов), баскетболист и боксер из США Девин Букер (39,9 миллионов долларов) и Джейк Пол (38 миллионов долларов).

Около спорта,Макс Ферстаппен,
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