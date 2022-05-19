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2 часа назад

В отношении российских спортсменов открыто 17 новых допинговых дел на основе базы данных LIMS

Sports.ru

Главный юрисконсульт Всемирного антидопингового агентства (WADA) Росс Венцель заявил, что в отношении российских спортсменов открыто 17 новых дел на основе проб, изъятых из Московской антидопинговой лаборатории, и базы данных LIMS.

Российских спортсменов опять обвинили в допинге
Фото: Sports.ruSports.ru

По словам Венцеля, всего на основе полученной информации всего было открыто 810 дел.

В ноябре прошлого года из отчета WADA следовало, что после проверки базы данных московской лаборатории и изъятых допинг-проб в отношении российских спортсменов было открыто 793 дела, но расследования продолжались по 492-м из них.

Подробностей о новых делах на данный момент нет.

В базе LIMS фиксировались действия, совершенные с результатами проверки спортсменов на допинг за период с 2012 по 2015 год. После передачи базы данных в WADA эксперты пришли к выводу, что с ней проводились манипуляции с целью скрыть допинговые нарушения.

Около спорта,Всемирное антидопинговое агентство,
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