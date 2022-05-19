Борцовский турнир закончился массовыми драками болельщиков и спортсменов

Две массовые драки произошли на соревнованиях по панкратиону на первом профессиональном международном турнире борцовской Лиги Поддубного в Москве, который проходит в четверг, 19 мая. Об этом сообщает ТАСС.

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По словам корреспондента, в ходе конфликта на борцовский ковер выбежали несколько болельщиков, после чего завязалась драка с участием зрителей и спортсменов. Подробности происшествия уточняются.

Напомним, что Объединенный мир борьбы (UWW) 2 марта объявил об отстранении российских спортсменов от международных соревнований из-за ситуации вокруг Украины.