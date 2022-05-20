Глава МОК сообщил об ухудшении отношений с российским правительством

— С начала открытия сессии МОК в Пекине прошло не очень много времени, однако мир сильно поменялся. Во время церемонии открытия я просил дать миру шанс, но выяснилось, что мы можем просить лишь о соблюдении олимпийского перемирия, потому что наши отношения с правительством России серьезно ухудшились, — сказал Бах.