Глава МОК сообщил об ухудшении отношений с российским правительством

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах во время выступления на 139-й сессии МОК в Лозанне заявил, что отношение МОК и правительства России сильно ухудшились после начала специальной операции на Украине.
— С начала открытия сессии МОК в Пекине прошло не очень много времени, однако мир сильно поменялся. Во время церемонии открытия я просил дать миру шанс, но выяснилось, что мы можем просить лишь о соблюдении олимпийского перемирия, потому что наши отношения с правительством России серьезно ухудшились, — сказал Бах.
После начала спецоперации РФ на Украине МОК рекомендовал международным федерациям не допускать атлетов из России и Белоруссии на официальные соревнования.
— Причиной этому стали допинговые скандалы и другие события. Мы должны были принять действия после начала спецоперации, а международные федерации активно приняли наши рекомендации. Все наши действия являются защитными мерами, с одной стороны, а с другой — санкциями. МОК осуждает агрессию, — добавил он.